Интересное 31 декабря 2022, 22:29 Британец за год пробежал 365 марафонов Британец Макки пробежал 365 марафонов за год, собрав миллион фунтов на благотворительность freepik

Читать 360tv в

Британец Гари Макки 31 декабря пробежал 365-й марафон за этот год. Как сообщил телеканал Sky News, за 12 месяцевон преодолел более 15 тысяч километров.

Этим утром он пробежал последние 42 километра 195 метров и пошел на работу.

Реклама

Этот проект 53-летний Макки придумал, чтобы собрать деньги на благотворительность. За год он привлек миллион фунтов (около 85 миллионов рублей) для двух организаций. Одна из них — сеть хосписов, другая — поддерживает людей с раковыми заболеваниями.

Реклама

Кроме этого, бегун продавал свои кроссовки на аукционе. За год он износил и продал 22 пары.

Другая благотворительная акция состоялась на днях в Севилье. На матче 15-го тура чемпионата Испании — играли «Бетис» и «Атлетик» — в перерывах между таймами болельщики забросали поле мягкими игрушками. Более 14 тысяч плюшевых зайцев и медведей собрали и отправили детям.