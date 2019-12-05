Британец спародировал дочь в TikTok и стал популярным

Девушка без разрешения отправилась на вечеринку, поэтому временно потеряла доступ к соцсетям. Пока Мадленн не использовала Instagram, TikTok и Snapchat, ее аккаунты решил вести отец. Ларри начал пародировать публикации дочери. Он снимал в TikTok танцы в коротком топе и джинсовых шортах и выкладывал свои фотографии с подписью: «Чувствую себя миленько, вернусь позже».

Мадленн расстроилась, что папа набирает больше лайков и комментариев, чем она сама. Ларри удалось стать кумиром для одноклассников дочки. Так, он решил создать собственный аккаунт в TikTok.

Родители в комментариях оценили метод воспитания Самптеров.

«Позвольте мне сказать вам, сэр: вы гений. Я в восторге от идеи», — отметил отец другой девочки.