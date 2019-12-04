Британец обернул кухню праздничной бумагой к Рождеству

Маллен-Кинг прикрепила к публикации фотографии украшенной кухни. По информации «Газеты.ru», Карл потратил два часа на упаковку всей комнаты.

Женщина отметила, что изначально они планировали украсить праздничной бумагой полку, на которой находилась игрушка-эльф. Но «скоро ситуация вышла из-под контроля». Спустя два часа кухня и все, что находилось в ней, британец обернул в бумагу. В том числе, Карл запаковал посуду и продукты.

Интернет-пользователям понравилась идея мужчины. В комментариях они восхищаются его упорством и целеустремленностью.

«Ну, я думаю, что он искренне старался для смеха», — написала Лаура Фэйрчайлд.