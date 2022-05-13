Бригада медиков проверит здоровье всех ветеранов в Новгородской области

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил министерству здравоохранения региона создать специальную бригаду врачей, которая проведет обследование здоровья ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Все процедуры планируют проводить на дому. В бригаду войдут специалисты Клинического госпиталя ветеранов войн и сотрудников профильного министерства. Обследования планируют провести в течение месяца.