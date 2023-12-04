Интересное 04 декабря 2023, 12:10 Бренд-шеф Кузнецов посоветовал россиянам заменить майонез в новогодних блюдах на сметану

Читать 360tv в

Бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов в разговоре с изданием Life рассказал, как можно сделать новогодние блюда менее жирными и калорийными. По его словам, первым делом стоит заменить майонез в салатах на сметану.

Сметанная заправка подойдет для слоеных салатов, а для оливье можно приготовить соус на основе оливкового масла.

Реклама

«Например, используйте сметану для слоеных салатов, а оливье попробуйте приготовить с оливковым маслом и лимонным соком. Даже если хочется добавить майонез — потребляйте салаты с ним в умеренных количествах», — сообщил эксперт.

Для мяса по-французски Кузнецов порекомендовал использовать говядину или даже индейку вместо свинины. Сыр, по его словам, не даст сделать это блюдо сухим.