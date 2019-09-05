Бред Питт рассказал о борьбе с алкоголизмом после развода с Анджелиной Джоли

Питт рассказал, что период его развода с Джоли пришелся на начало съемок фильма «К звездам». В нем, как пишет издание, создается более задумчивый и спокойный образ героя, чем в других работах Питта.

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Актер признался, что его особенно привлекло одиночество главного персонажа. Авторы проекта и съемочная группа стремились порассуждать о закрытости людей, нежелании идти на контакт и их психологических механизмах самозащиты.

«У нас у всех внутри боль, печаль и потери. Большую часть времени мы их скрываем, но они с нами», — ответил Питт на вопрос журналиста, помогла ли ему работа справиться с переживаниями на фоне расставания с женой.

Именно пагубное увлечение алкоголем стало одной из причин развода одной из самых красивых пар Голливуда. Сейчас Бред Питт вообще не употребляет спиртное.

«Это зашло слишком далеко, и я отказался от своих привычек», — признался актер. После развода Питт полтора года ходил на встречи Общества анонимных алкоголиков.

«Все эти люди сидели рядом, и высказывались предельно откровенно, я никогда раньше такого не слышал. Это было абсолютно безопасное место, где нас не осуждали другие и где мы не осуждали самих себя», — рассказал Питт.

Актер добавил, что ни один из этих людей не продал информацию о нем желтой прессе.

Бред Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году после девяти лет совместной жизни. Через два года супруги подали на развод.