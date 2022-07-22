Бразильские ученые заявили, что добавки с таурином могут замедлить старение

Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) выяснили, что добавление таурина в рацион питания может предотвратить накопление свободных радикалов в организме и, тем самым, замедлить старение. Об этом написал журнал Nutrition.

Таурин — сульфокислота, которая содержится в рыбе, моллюсках, курице, индейке, говядине и энергетических напитках.

В результате проводимых исследований специалисты выяснили, что в крови добровольцев, которые получали таурин, уровня антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы (СОД) почти на 20% стал ниже, чем у тех, кто его не получал. Отмечается, что СОД защищает клетки от негативного воздействия супероксидных радикалов, сообщил «Ридус».

По словам одного из авторов исследования Эллен де Фрейтас, преимущества пищевых добавок с таурином все еще изучаются, поэтому принимать их стоит только после назначения врача.