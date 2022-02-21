Бориса Акунина признали самым популярным отечественным автором у слушателей аудиокниг

Сервис аудиокниг Storytel составил рейтинг самых популярных авторов у слушателей аудиокниг за последние пять лет. Первое место в списке досталось писателю Борису Акунину. Об этом написал ТАСС со ссылкой на исследование.

Вторую строчку занял автор серии «Метро» и постапокалиптического аудиосериала «Пост» Дмитрий Глуховский, на третьем оказался фантаст Сергей Лукьяненко, а на четвертом — Виктор Пелевин, сообщила «Газета.ru».

В топ-10 также вошли Лев Толстой, Федор Достоевский, Алексей Иванов, Александра Маринина, Михаил Зыгарь и Андрей Васильев. Составители рейтинга отметили, что самой прослушиваемой аудиокнигой за последние пять лет стал роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».

Среди новинок аудиослушателям понравились: «Дорога в Китеж» Бориса Акунина, «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова, «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной и «TRANSHUMANISM INC. (Трансгуманизм Inc.)» Виктора Пелевина.

Данный рейтинг был подготовлен к Международному дню родного языка.