Интересное 26 января 2023, 16:52 Борис Акунин написал новый роман о Фандорине и Масе

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Писатель, ученый-японист, литературовед, переводчик Борис Акунин закончил работу над очередным романом из серии «Приключения Эраста Фандорина». Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал писателя.

По словам Акунина, в новом произведении ключевым героем повествования станет друг сыщика Фандорина камердинер Масахиро Сибата.

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Писатель заявил о возможном выходе книги в свет уже в этом году.