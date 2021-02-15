Боремся с ленью: психологи дали советы, как перестать откладывать дела на потом

Находясь дома в период пандемии, многие столкнулись с проблемой низкой продуктивности. Тяжело настроить себя на рабочий лад, когда обстановка располагает к отдыху. Преподаватели МГППУ, психологи Юлия Кочетова и Мария Климакова поделились с сайтом kp.ru советами о том, как решить данную проблему, научиться правильно распределять свое время и меньше уставать.

Каждый сталкивался со следующей проблемой: дедлайн уже на подходе, а проект даже не на стадии разработки. Причиной этого является подсознательное нежелание человека сталкиваться с большим объемом работы. Для того, чтобы приступить к своим обязанностям, психологи советуют обозначить минимальное время работы. Обычно по истечению этого времени, мы втягиваемся в процесс. Не помешает определить точное время, в которое нужно приступить к работе и сократить для себя дедлайн. Выполнив работу раньше положенного срока, можно спокойно потратить оставшееся время на отдых.

Отлично помогает планирование заданий. Можно разбить одну большую задачу на множество маленьких. Тогда начать будет намного проще.

Если какие-то задачи кажутся не столь важными, стоит прибегнуть к технике американского президента Эйзенхауэра. Необходимо разделить лист на четыре части, после чего ответить на два вопроса по каждой задаче: насколько эта задача важна и как срочно нужно ее выполнить?

В первый квадрат стоит распределить все важные и срочные дела. Это задачи выполняются в первую очередь. Во второй квадрат необходимо поместить дела, которые важно выполнить, однако они могут и подождать. Подобным заданиям нужно уделить максимальное количество времени. В третий квадрат определяются срочные, но не важные дела. Подобные задачи нужно максимально упростить или даже поручить кому-то другому. В последний квадрат помещаем не важные и не срочные дела. После структурирования задач вы поймете, что от последних можно отказаться. За выполнение заданий необходимо поощрять себя. Небольшая мотивация не будет лишней.

Многие родители переживают из-за вреда смартфонов и их негативного влияния на успеваемость ребенка. Ученые утверждают, что телефон никак не влияет на продуктивность и даже может способствовать успехам школьника. Однако важно следить за тем, не является ли телефон единственным способом проведения досуга для ребенка.

Обратите внимание на себя. Если вы постоянно находитесь в телефоне, ребенок начнет копировать ваше поведение. Чаще разговаривайте с детьми и обсуждайте то, чем они заняты в своем смартфоне.

Если вы все же решились на ограничение времени использования мобильного телефона, четко обозначьте свою позицию и расскажите, зачем вы это делаете.

Во время тяжелой работы не стоит забывать об отдыхе. При длительной занятости нужно делать небольшие перерывы. Количество таких «переменок» для каждого человека индивидуально.

Также не стоит доводить себя до сильной усталости. После изнурительного труда намного сложнее восстановиться. Проолжительную интеллектуальную занятость не помешает сменить зарядкой. Смена деятельности — лучший отдых.