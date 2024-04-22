22 апреля 2024, 13:59
Бонист Борис Юрьевич: номер из одинаковых цифр указывает на ценность купюры
Бонист, известный по псевдониму Борис Юрьевич, рассказал, какие признаки могут указывать на ценность денежной купюры. Важно обращать внимание на цифровой номер, отметил эксперт в беседе с «ТСН24».
По его словам, данный фактор зачастую связан с предпочтениями коллекционера.
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«Если мы обратимся к сайту с объявлениями, там мы обнаружим огромное количество банкнот с „красивыми номерами“. <…> Например, кто-то очень любит цифру 7 и находит банкноту с номером 0877779 — для него она представляет ценность и интерес», — пояснил специалист.
Самые дорогие купюры, добавил бонист, имеют номер из одинаковых знаков. Стоимость некоторых превышает номинал в десятки и даже сотни раз.
Деньги
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