Интересное 22 апреля 2024, 13:59 Бонист Борис Юрьевич: номер из одинаковых цифр указывает на ценность купюры

Читать 360tv в

Бонист, известный по псевдониму Борис Юрьевич, рассказал, какие признаки могут указывать на ценность денежной купюры. Важно обращать внимание на цифровой номер, отметил эксперт в беседе с «ТСН24».

По его словам, данный фактор зачастую связан с предпочтениями коллекционера.

Реклама

«Если мы обратимся к сайту с объявлениями, там мы обнаружим огромное количество банкнот с „красивыми номерами“. <…> Например, кто-то очень любит цифру 7 и находит банкноту с номером 0877779 — для него она представляет ценность и интерес», — пояснил специалист.

Самые дорогие купюры, добавил бонист, имеют номер из одинаковых знаков. Стоимость некоторых превышает номинал в десятки и даже сотни раз.