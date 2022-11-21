Интересное 21 ноября 2022, 21:35 Большую новогоднюю елку установят в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде начали установку новогодней елки. Она украсит площадь Минина и Пожарского. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Работами по установке займется ИП Хрущева А. Д. На работы власти выделили 3,6 миллиона рублей. Размер елки составит 12 метров. Ее украсят декоративными элементами.

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