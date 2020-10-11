Большой урожай грибов назвали предвестником скорой войны

В этом году леса России дали богатейший урожай грибов. Такой же был в 1940 и 1941 годах. Этот аргумент используют сторонники теории о связи грибов и скорой войны. Обычно такие богатые урожаю бывают раз в десять лет. И после каждого из них не наблюдалось начало войны.

На портале также привели историю одного из пользователей «Яндекс.Кью»., который рассказал про бабушку, прошедшую войну. Она якобы видела, как мыши с соломинками в пасти бежали в сторону Волги перед тем, как начались бои под Сталинградом.

Еще один пользователь сервиса добавил, что перед войной нужно запасаться продуктами, поэтому природа дарует большой урожай грибов.

Ранее стало известно, в каких округах Подмосковья можно собрать больше всего грибов. Урожайные леса есть в Сергиевом Посаде, в Солнечногорске, на границе с Тверской областью. А вот в Дмитровском и Талдомском округах грибов почти нет. Редко встречаются лишь сыроежки.