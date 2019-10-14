Большое сердце. Школьник придумал необычный способ помочь беспризорным животным

Девятилетний Паша Абрамов придумал способ помогать бездомным животным. Удивительно, но то, что не всегда могут сделать взрослые, уже год решает маленький мальчик.

Мальчик тяжело переживал смерть домашнего любимца, и тогда ему в голову пришла идея: рисовать животных, продавать рисунки, а на вырученные деньги покупать корм для приютов.

«Павел как-то пришел и сказал, что в память о Барсике он должен сделать нечто, что заставит людей задуматься о цене жизни своих четвероногих друзей», — рассказала его мать Екатерина Большакова

Паша назвал это собственным проектом «Что может маленький волонтер». Мальчик начал его как школьную исследовательскую работу, но со временем это переросло в самый настоящий социальный проект.

По словам мамы мальчика, Паша рисует с четырех лет и уже год занимается помощью животным.

«Павел с детства любит животных, к тому же, он окружен людьми, которые всегда помогали братьям меньшим». «У нас растет добрый, чувствительный ребенок, который не останется в стороне от проблемы, пусть и дороги к ее решениям сложны», — не без гордости поделилась женщина.

Вместе с сыном Екатерина создала сообщества «Что может маленький волонтер» в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram. Также есть и название акции: «Добрая кисть».

В рамках акции люди заказывают портреты своих любимцев по фото. После этого мать и сын выясняют, что требуется в этот момент приюту. Начинается работа.

«Приют нас поддержал — у них тяжелые времена, и мы всячески привлекаем внимание к проблемам животных. Наша цель — поднять с колен городской приют. Многие считают, что мы его владельцы — нет, это не так. <…> Так случилось, что людей заинтересовало то, что мы делаем — значит, должны показывать пример», — рассказала Екатерина Большакова.

Екатерина отметила, что большая часть заказов поступает, к сожалению, из других городов. «В нашем городе нас не понимают», — посетовала она. Однако, заказы поступают. И иногда — даже из других стран. Портреты кисти Паши Абрамова уже отправились в Испанию и Германию.

Сам юный волонтер назвал помощь животным очень маленькой. Паша напомнил, что некоторые люди посвящают спасению животных свои жизни.

«До них мне еще предстоит дорасти. Сейчас моя цель — рассказать, что помочь может каждый, каждый по-своему, кто как может. Главное — хотеть помочь», — заявил мальчик.

Паша рассказал, что работа требует много сил и времени, но удовольствие от нее того стоит. Мальчику нравится заниматься общим делом с семьей и встречать новых друзей. Он рассказал, что одобрение других людей вдохновляет его на новые идеи.

Паша Абрамов решил продолжать развитие своего таланта. Через год он планирует поступать в художественную школу.

Интересно, что мальчик стал в своем городе еще и лицом Международного фестиваля «Рок в защиту животных».