Большинство российских мужчин сообщили, что хотели бы получить на 23 февраля гаджеты

Исследование, проведенное онлайн-платформой «Авито» в преддверии Дня защитника Отечества, показало, что большинство мужчин мечтают получить в качестве подарка гаджеты. Об этом сообщила «Газета.ru».

Примерно 29% опрошенных мечтают получить что-то из техники, еще 20% заявили, что были бы рады средствам по уходу за собой. Около 19% хотели бы получить часы, алкоголь и товары для занятий спортом. Часть опрошенных проголосовали за одежду и обувь, а еще 11% остались бы довольны книгой.

Судя по ответам женщин, 33% планируют подарить второй половинке предметы личной гигиены, еще 23% хотят покупать что-то из одежды или обуви. Примерно 20% собираются дарить нижнее белье или носки.