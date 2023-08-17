Интересное 17 августа 2023, 23:09 Большинство россиян заявили, что обращают внимание на цены при выборе отеля

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Большинство россиян — 71% — выбирают отели, ориентируясь на их стоимость. Это стало известно по результатам исследования, которое опубликовали эксперты OneTwoTrip, сообщило РИА «Новости».

Еще для 70% человек значительную роль играет расположение отеля, уточнил «ФедералПресс».

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Многие туристы уделяют значение наличию в номере телевизора, душа, кондиционера. Четверть респондентов выделили возможность поесть в отеле.

Портит впечатление о гостинице антисанитария и старая мебель в номерах.