Интересное 06 декабря 2022, 12:23 Большинство россиян признались, что легче справляются с плохими эмоциями при наличии домашнего питомца

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Наличие четвероногих друзей помогает большинству россиян бороться со стрессом и упадническими настроениями. Об этом сообщил Life со ссылкой на опрос сервисов СБЕР ЕАПТЕКА и «ГульДог».

По данным опроса, порядка 13% россиян целенаправленно заводят домашних питомцев для того, чтобы они стали помощниками в борьбе с негативными эмоциями. Отмечается, что 30% опрошенных дарят подарки своим любимцам на День рождения, самыми популярными сюрпризами считаются игрушки и лакомства.

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Также выяснилось, что почти 75% опрошенных считают своего питомца настоящим другом, который никогда не предаст. Для 28% россиян домашние животные являются источником радости и веселья.

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Кроме того, 3% опрошенных вообще не видят надобности в подарках, чтобы радовать своих четвероногих друзей, а 5% россиян не хотят лишний раз баловать питомца из-за своей строгости в воспитании.

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