Больше россиян начали делать подарки своей паре на 14 февраля

Жители России начали в разы чаще поздравлять своих вторых половинок с Днем всех Влюбленных. При этом самыми популярными подарками стали парфюмерия, косметика, сладости и цветы. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на исследование «Авито».

«Наибольший рост продаж в феврале 2022 года продемонстрировала косметика — по сравнению с 2021 годом ее выбирали в подарок на 36% чаще. Средняя стоимость товаров на сайте в целом по России составила тысячу рублей», — рассказали исследователи.

Предпочтение цветам в этом году отдали на 25% больше человек, чем в прошлом. При этом в среднем на букеты россияне отдавали одну тысячу рублей.

Сладости своим партнерам начали дарить на 14% человек больше по сравнению с 2021 годом. При этом на конфеты в среднем тратили 690 рублей.

Духи также стали популярным подарком на День всех Влюбленных. Их продажи по сравнению с прошлым годом выросли на 13%. В среднем стоимость парфюмерии составила 2 200 рублей.