Больше пациентов примут участие в московской программе ранней помощи детям с особенностями

Московскую программу ранней помощи детям с особенностями развития расширили. Такой информацией поделилась заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Теперь в программе смогут принять участие 600 пациентов. Раньше такая возможность была доступна для 400 детей. Каждому участнику будут предоставлять персонального координатора. Специалист будет сопровождать ребенка на различных этапах его жизни.

«Наша первейшая задача — сохранить семью, привычный образ жизни людей, окружить малыша и родителей заботой. Зачастую в этот период нужна простая человеческая поддержка, чтобы рядом был тот, кто поможет, выслушает, подскажет, что делать дальше», — пояснила политик.