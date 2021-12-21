Большая яркая новогодняя карта вышла для Minecraft

Компания NVIDIA выпустила большую яркую новогоднюю карту для игры Minecraft. Путешествуя по ней, можно найти отсылки к разным кинофильмам, полюбоваться на огромное колесо обозрения и даже принять участие в благотворительности, написал TJournal.

Загрузить эстетичное расширение для игры можно с сайта Planet Minecraft. Площадь карты в игре составила 15,3 гектара. Электронный мир состоит из 30 миллионов блоков, на его создание разработчики и дизайнеры потратили 300 часов.

Теперь игрокам, загрузившим карту, будут доступны не только красивые виды, но и разнообразные интерактивные развлечения: американские горки, колесо обозрения, другие аттракционы и домик самого Санта Клауса, в котором он дарит подарки.

Среди фильмов, к которым есть отсылки на карте, встречаются картины «Полярный экспресс», «Эльф» и «Эта замечательная жизнь».

Автор карты вложил в нее возможность для игроков поучаствовать в благотворительности. В карте есть копия здания детской больницы Great Ormond Street Hospital, в которой можно сделать пожертвование в фонд Home to Christmas.