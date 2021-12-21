Большая яркая новогодняя карта вышла для Minecraft
Компания NVIDIA выпустила большую яркую новогоднюю карту для игры Minecraft
Компания NVIDIA выпустила большую яркую новогоднюю карту для игры Minecraft. Путешествуя по ней, можно найти отсылки к разным кинофильмам, полюбоваться на огромное колесо обозрения и даже принять участие в благотворительности, написал TJournal.
Загрузить эстетичное расширение для игры можно с сайта Planet Minecraft. Площадь карты в игре составила 15,3 гектара. Электронный мир состоит из 30 миллионов блоков, на его создание разработчики и дизайнеры потратили 300 часов.
Теперь игрокам, загрузившим карту, будут доступны не только красивые виды, но и разнообразные интерактивные развлечения: американские горки, колесо обозрения, другие аттракционы и домик самого Санта Клауса, в котором он дарит подарки.
Среди фильмов, к которым есть отсылки на карте, встречаются картины «Полярный экспресс», «Эльф» и «Эта замечательная жизнь».
Автор карты вложил в нее возможность для игроков поучаствовать в благотворительности. В карте есть копия здания детской больницы Great Ormond Street Hospital, в которой можно сделать пожертвование в фонд Home to Christmas.