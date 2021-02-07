Больной раком мужчина распродаст коллекцию о Человеке-пауке. В ней есть даже раскадровка несостоявшегося фильма Кэмерона

Адвокат из Лос-Анджелеса Стив Левин больше 50 лет собирал коллекцию, посвященную Человеку-пауку, но сейчас решил ее продать. Мужчина болен, и врачи дают неутешительные прогнозы, поэтому таким образом Левин хочет обеспечить свою семью деньгами.

В коллекцию, по данным The Hollywood Reporter, входят дорогие выпуски комиксов о Человеке-пауке, например, с первым появлением героя. Кроме того, в коллекции есть личные вещи создателей супергероя Стэна Ли и Стива Дитко, редкие игрушки, оригинальные страницы и даже раскадровка несостоявшегося фильма Джеймса Кэмерона.

Но тяжелая болезнь заставила Левина расстаться с имуществом. С 2016 года мужчина борется с раком прямой кишки, и прогнозы врачей по лечению неутешительные. Адвокат хочет финансово обеспечить жену и дочь, а также избавить их от хлопот. Как рассказал сам Левин, изначально он хотел передать коллекцию дочери, чтобы та сама решила, как с ней поступить, но болезнь помешала его планам.

Для продажи коллекции был специально создан отдельный сайт. Только одни комиксы оцениваются в 1,4 миллиона долларов. как утверждает Левин, он собрал все выпуски с появлением героя с 1962 по 2002 год.

«Это не значит, что у меня не было жизни. Я женился, у меня была карьера, есть семилетняя дочь. Но я всегда любил находить вещи, связанные с Человеком-пауком, которые невозможно найти», — рассказал Левин.

Мужчина уверен, повторить его коллекцию невозможно. В общей сложности в нее входит порядка 10 тысяч наименований. Сколько денег Левин потратил на создание коллекции он и сам не знает, но оценивает сумму в шестизначные цифры.

Неизвестный коллекционер купил картину Сандро Боттичелли «Портрет молодого человека с медальоном» более чем за 92 миллиона долларов (почти семь миллиардов рублей). Частные собрания произведений искусства бывают богаче государственных музеев, но не обходится в них без странных и иногда трагичных для истории случаев.