Болгары рассорились из-за новостей о патриотическом воспитании в школах

Читатели болгарской газеты «Факты» разделились по поводу решения Министерства образования ввести программу «патриотического воспитания» в школах. Кто-то счел военную подготовку в школах важной, а кто-то не понимает, зачем она нужна, и с кем будет воевать Болгария.

«Разговоров о «славных болгарских воинах» и бесчисленных врагах в стране достаточно, такой патриотизм «роет окопы, а не прокладывает мосты», — говорится в статье, которую опубликовали «ИноСМИ». Некоторые читатели сочли военную подготовку в школе полезной. Другие высказались о том, зачем ее вводят, и с кем будет воевать Болгария.

Так, пользователь под ником Кси поддержал решение Министерства образования. «Кто хочет мира — готовится к войне», — написал он.

«Я НАТО присягу не давал!» — возразил Трьстика.

Еще одна девушка напомнила, что раньше в школах были занятия по военной подготовке со стрельбой.

«Американцы готовятся к войне, а русские?» — полюбопытствовал Джоко. Пользователь обратил внимание на посредственные бытовые навыки современных детей и подростков.

«Они не понимают, как связаны курица и яйцо, но зато знают, что каждый месяц 20-го числа надо оплатить интернет!» — сострил комментирующий.

«Конечно, готовимся (точнее, нас готовят) к войне — к войне против России», — высказался Стефан Петров. Он напомнил, что европейские страны закупают истребители, а у США на вооружении истребители-бомбардировщики.

«Понимаете, кого мы будем бомбить? Для этого же было подписано соглашение о строительстве центра НАТО в Варне», — добавил он.

Пользователь Гост не согласился с предыдущим комментатором и обратил внимание на количество истребителей в российской армии. «И мы со своими пятью F-16 на них нападем? Несерьезно и просто смешно», — написал он.

Алис48, в свою очередь, призвала помнить об истории Болгарии и заявила, что на Россию страна никогда не нападет.

«Именно они освободили нас от турецкого рабства, поэтому нет, нет и еще раз нет», — отметила она. Также комментатор упомянула о том, что болгарские солдаты отказались стрелять на учениях НАТО по чучелам, одетым в российскую форму.

«Изучение военного дела не должно превращаться в самоцель — „приступ патриотизма“», — написал Иван Грозни.

Он отметил важность изучения компьютеров, робототехники и оружия и призвал быть готовыми защищать себя.