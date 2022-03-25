На Чукотке охотники стали сообщать о росте числа добытых китов со специфическим запахом. По их словам, мясо этих особей несъедобно и вызывает проблемы с пищеварением. Разобраться в ситуации помогла зоолог Ольга Филатова, написало РИА «Новости».

Ученые выяснили, что причина специфического запаха у китов может быть связана с содержанием в их коже меньше тяжелого азота, чем у обычных особей. Его низкий уровень указывает на проблемы с печенью.

«Мы пока не можем проверить, какая из этих причин ближе к истине: для этого нам нужно исследовать много качественных проб „вонючих“ китов», — процитировало РИА ФАН слова Филатовой.

Для того, чтобы выявить истинную причину специфического запаха, ученым требуется большее количество образцов содержимого желудка китов.