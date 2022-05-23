Более полумиллиона человек стали посетителями книжного салона в Петербурге за 2022 год

Ежегодный XVII Санкт-Петербургский международный книжный салон подошел к концу. Мероприятие посетили более полумиллиона человек. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на медиацентр Смольного.

Книжный салон прошел с 19 по 22 мая. Его провели на Дворцовой площади. В рамках салона состоялось более 100 мероприятий. Авторы представляли свои книги. Кроме того, зрители могли посетить мастер-классы, а также встретиться с писателями.

На мероприятии присутствовали такие авторы, как Евгений Водолазкин, Андрей Князев, Майа Кучерская, Олег Рой и многие другие писатели.