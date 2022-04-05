Более десяти домов возведут в Пуровском районе ЯНАО для переселения из аварийного фонда

В Пуровском районе ЯНАО построят 11 домов на 1 091 квартиру. Туда переселят семьи из аварийного фонда. Такой информацией поделился глава Пуровского района Антон Колодин на встрече с губернатором Ямала Дмитрией Артюховым. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Девять домов возведут в Тарко-Сале. Два появятся в Ханымее. Кроме того, в регионе появятся центр единоборств «Северный характер» в Тарко-Сале, а также участковая больница в Самбурге. Также в Пуровске, Халясавэе и Харампуре завершают строительство модульных спорткомплексов.