Более 80 млн рублей направят на реставрацию Петропавловской крепости в Петербурге

Реставрацию Петропавловской крепости проведут в Петербурге. Такой информацией поделился директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«У нас в планах стоит реставрация гранитного фасада Петропавловской крепости, это почти километр», — рассказал он.

На ремонт здания из государственного бюджета планируют выделить 84 миллиона рублей. Эти средства потратят на начало строительства. В дальнейшем власти направят на реставрацию более миллиарда рублей, передал Piter.TV.