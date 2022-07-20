20 июля 2022, 21:47
Более 5 тысяч человек стали участниками квеста от ИТМО
Университет ИТМО организовал тайный квест, в котором приняли участие более 5000 человек. Победитель получил возможность поступить в учебное заведение без экзаменов. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
В начале июля по всему Петербургу развесили билборды с QR-кодами и научными хокку:
«Одиночный фотон
Без энтропии грустит
Сингулярность».
Изображение переправляло энтузиастов IT-квест, после прохождения которого можно было поступить в университет без экзаменов.
«Мы решили в очередной раз показать, что поступление в ИТМО — это не только про оценки и баллы. Наши абитуриенты — это любознательные люди, которым интересны вызовы, они целеустремленные и любят решать сложные задачи не только в теории, но и на практике», — рассказали организаторы.