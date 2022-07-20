Более 5 тысяч человек стали участниками квеста от ИТМО

Университет ИТМО организовал тайный квест, в котором приняли участие более 5000 человек. Победитель получил возможность поступить в учебное заведение без экзаменов. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В начале июля по всему Петербургу развесили билборды с QR-кодами и научными хокку:

«Одиночный фотон

Без энтропии грустит

Сингулярность».

Изображение переправляло энтузиастов IT-квест, после прохождения которого можно было поступить в университет без экзаменов.

«Мы решили в очередной раз показать, что поступление в ИТМО — это не только про оценки и баллы. Наши абитуриенты — это любознательные люди, которым интересны вызовы, они целеустремленные и любят решать сложные задачи не только в теории, но и на практике», — рассказали организаторы.