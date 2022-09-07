Более 420 мероприятий состоятся на Дне города Москвы | 360°

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Более 420 мероприятий состоятся на Дне города Москвы

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Власти Москвы организовали более 420 мероприятий в честь 975-летия города. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра.

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Мероприятия будут посвящены истории города, а также тем людям, которые его развивали. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что концерты, выставки, лекции и конкурсы пройдут в период с 9 по 12 сентября.

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