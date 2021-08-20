Более 300 коротчаевских семей получили новое жилье

Более 300 семей из района Коротчаево в Новом Уренгое получили новое жилье. Власти города организовали снос 120-ти аварийных домов. Жителей расселили в три многоквартирных дома. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Начальник территориального управления Нового Уренгоя района Коротчаево Юлия Гарибова рассказала, что на данный момент работа по переселению продолжается. Она отметила, что жители меняют квартиры по мере их постройки.

«Перед нами стоит цель снести весь деревянный жилфонд. Необходимо расселить более 160 аварийных домов, переселения в новые квартиры еще ждут более 400 семей», — рассказала она.