Более 30 новых домов возведут в Москве по программе реновации

На территории Юго-Западного административного округа возведут 32 новых жилых дома по программе реновации. Такой информацией поделился руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам Загрутдинова, на данный момент уже идет строительство 13 домов. На этапе проекта находятся 19 новостроек. На первых этажах оборудуют лифтовые холлы и комнаты дежурного, а также другие удобства, которые обозначены в рамках стандартов реновации.