Более 30 купелей откроют в Новосибирской области на крещение

В Новосибирской области на крещение откроют 33 купели. Роспотребнадзор одобрил уже 27 из них. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Начальник ведомства, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов подчеркнул, что четыре купели будут располагаться непосредственно в Новосибирске. Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов же рассказал, что Роспотребнадзор не обнаружил нарушений во время проверки 27 купелей. Еще шесть сотрудникам ведомства предстоит проверить.