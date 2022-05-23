Более 250 млн рублей потратят на реконструкцию деревянного вокзала в Сестрорецке

На реконструкцию деревянного вокзала в Сестрорецке потратят 272 миллиона рублей. На данный момент проект прошел Главгосэкспертизу. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Peterburg2.ru.

Сейчас состояние здания оценивают как «удручающее». Во время работ планируют заменить фундамент и перекрытия. При этом стены здания планируют оставить. При этом на вокзале уберут прямой выход на платформу. После реконструкции вокзал смогут посещать 1,5 тысячи пассажиров в сутки.

Здание построили в 1898 году. После его реконструировали в период между 1910 и 1917 годами. В 2014 году здание стало объектом культурного наследия. В 2016 его удостоили статуса памятника регионального значения.