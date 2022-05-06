Более 2,5 тыс гектаров полей засеяли рисом в Приморье

В приморском крае засеяли рисом более 2,5 тысяч гектаров полей. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

В региональном Минсельхозе сообщили, что в текущем году запланировали посеять рис на полях площадью в семь тысяч гектаров. Об этом пишет zr.media.

На данный момент рис сеют в Хорольском, Анучинском муниципальных округах, а также в Спасске-Дальнем. Сейчас 1200 гектаров засеяли в Хорольском районе.

Чтобы расширить площади для посева, местные рисоводы выполняют ремонты и готовят инженерные сооружения на рисовых мелиоративных системах.

Как сообщает Росстат, в стране выросли на 36% объемы производства гречки по сравнению с 2021 годом. В результате в марте производство составило 57 тысяч тонн. Производство риса выросло на 50%, что составило свыше 59 тысяч тонн.

Перед аграриями стоит цель по наращиванию объемов выпуска своих товаров, чтобы меньше зависеть от импорта. Ранее стало известно, что в 2022 году сельхозпроизводители планируют повысить посевную и перейти рубеж в 500 тысяч гектаров. Для них действуют меры поддержки, а именно субсидия на приобретение семян, покупка техники в лизинг, а также возмещение части расходов на выполнение агротехнологических работ.