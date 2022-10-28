Более 150 домов расселят в Нижнем Новгороде в 2023 году | 360°

Интересное 28 октября 2022, 19:51 Более 150 домов расселят в Нижнем Новгороде в 2023 году

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Власти Нижнего Новгорода приняли решение расселить 155 аварийных домов. Сделать это они хотят до конца 2023 года. Такой информацией поделился мэр города Юрий Шалабаев. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

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По словам политика, работу по расселению разделили на несколько этапов. Первый начался в 2019 году. В тот момент расселили 13 многоквартирных домов. В 2022 – 2023 году в программу войдут 155 аварийных домов. Данный этап станет шестым.