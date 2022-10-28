Более 150 домов расселят в Нижнем Новгороде в 2023 году | 360°

28 октября 2022, 19:51
Более 150 домов расселят в Нижнем Новгороде в 2023 году
Власти Нижнего Новгорода приняли решение расселить 155 аварийных домов. Сделать это они хотят до конца 2023 года. Такой информацией поделился мэр города Юрий Шалабаев. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.
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По словам политика, работу по расселению разделили на несколько этапов. Первый начался в 2019 году. В тот момент расселили 13 многоквартирных домов. В 2022 – 2023 году в программу войдут 155 аварийных домов. Данный этап станет шестым.
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