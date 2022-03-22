Более 15 тысяч семей переселят на Ямале из аварийного жилья к 2023 году

На Ямале расселят 250 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новый дом получат 18 тысяч семей. Такой информацией поделился губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе беседы с президентом России Владимиром Путины. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Расселение проведут в рамках проекта «Жилье и городская среда». Завершить переезд семей планируют к 2023 году.

«Вышли на хорошие темпы строительства. Усиливаемся, несмотря на все катаклизмы. Планку эту будем держать и, безусловно, этот важнейший для нас показатель — полная ликвидация аварийного жилья — мы выполним», — подчеркнул политик.