Более 15 новых лесоохранных авто направили в Хабаровский край

В Хабаровский край направили новую спецтехнику для лесной охраны. Туда доставили 17 машин ГАЗ-27527 «Соболь», с помощью которых можно будет проводить патрулирование. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Транссибинфо.

Кроме того, новые авто помогут вычислять места пожаров, а также предотвращать незаконную вырубку деревьев.

Данная партия является первой среди поставок в Хабаровский край. На транспорт выделили федеральные субсидии. На 17 автомобилей потратили 37 миллионов рублей.

«Вся прибывшая техника обладает хорошей проходимостью. Мы уже работали с такими машинами, они хорошо показывают себя в деле. Внутри помещается необходимый инвентарь и оборудование, кроме того, есть рация», — рассказал министр лесного хозяйства и лесопереработки региона Максим Гулько.