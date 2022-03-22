Более 100 объектов благоустроят в Амурской области к концу лета

За лето в Амурской области благоустроят 105 дворов. Сделано это будет в рамках дальневосточной программы «1000 дворов». Такой инфомрацией поделился глава региона Василий Орлов. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Изначально власти планировали привести в порядок 96 площадок. Однако в дальнейшем их число решили увеличить.

«Изначальный план включал благоустройство в регионе 96 дворов, сейчас задачи скорректированы, мы планируем сделать 105 дворов, которые будут благоустроены в течение этого лета. Приамурье в рамках „единой субсидии“ по линии Минвостокразвития получило на программу порядка 700 миллионов рублей», — рассказал политик.