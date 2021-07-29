Москвичка засудила клуб знакомств, где ей не смогли найти богатого жениха

Московский клуб знакомств должен выплатить своей недовольной клиентке несколько миллионов рублей. Как сообщило издание «МК», женщина долго пыталась встретить свою любовь и платила за это деньги, но в итоге у нее лопнуло терпение.

Столичный клуб знакомств обещал своим клиенткам романы с генералами и нефтяниками. На это купилась москвичка: она хотела встретить состоятельного мужчину. Она не знала, что ранее клиентки этого же клуба уже обращались в СМИ с жалобами. Они говорили, что им обещают одно, а на деле выходит совсем другое.

Почти все истории были очень похожими. Женщины проходили регистрацию на сайте знакомств, находили там интересного им мужчину. Сначала они переписывались, потом избранник назначал встречу. Женщине звонил секретарь жениха и предлагал подъехать в офис, чтобы убедиться в реальности собеседницы его босса. Там женщину встречали агенты, которые сообщали: искомый мужчина уже занят. Но есть другие кандидаты. Для знакомства с ними нужно пройти курсы по повышению самооценки.

Татьяна попала в агентство в 2019 году. Она прошла множество консультаций и тренингов. Разумеется, не бесплатных, и все чеки она сохранила. За полгода ей не раз предлагали неких женихов, но никакими магнатами они не были. Скорее, попадались просто симпатичные танцоры или водители тех самых желанных миллионеров. В какой-то момент у Татьяны лопнуло терпение и она обратилась в суд.

Кузьминский суд встал на сторону женщины. Он обязал клуб вернуть ей 2,5 миллиона рублей, выплатить неустойку еще в полмиллиона — и в довесок назначил штраф в полтора миллиона рублей.

Ранее 70-летняя женщина обратилась за помощью в СМИ после того, как отдала брачному агентству 130 тысяч рублей. Но в итоге за долгое время ей так и не нашли никакого спутника, и ей пришлось искать помощи у журналистов. Также женщина обратилась в суд.