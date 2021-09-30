Боевик «Пять глаз» переименовали на «Операцию Фортуна»

Режиссер кинокартины «Пять глаз» Гай Ричи решил дать ей другое название. Новый блокбастер при участии голливудского актера Джейсона Стейтема теперь будет называться «Операция Фортуна». Об этом сообщило издание «ПолитРоссия».

Гай Ричи решил сообщить о новом названии боевика в своем Instagram-аккаунте. По сюжету фильма агенту МI-6 и оперативнице из ЦРУ предстоит остановить злоумышленников, которые хотят завладеть секретной технологией. Эта разработка способна привести к гибели всего человечества. Смертоносное оружие может достаться тому, кто готов предложить за него целое состояние.

Главная роль в боевике отведена Джейсону Стейтему. Его подругу сыграет Обри Плаза. Также в фильме сыграют Джош Хартнетт, Кэри Элвис и Хью Грант.

На больших экранах в России фильм появится 27 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что актер Джейсон Стейтем и британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли станут родителями во второй раз. Пара вместе уже 11 лет, но свои отношения до сих пор не узаконили.