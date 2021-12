Боевик It Takes Two признали лучшей видеоигрой 2021 года

Приключенческий боевик It Takes Two, разработанный компанией Electronic Arts, признали лучшей видеоигрой года. Такой титул ей присвоили в ходе церемонии The Game Awards 2021. Об этом сообщили NEWS.ru.

Кроме того, игра победила еще в других номинациях: «Лучшая семейная игра» и «Лучшая многопользовательская игра». Награждение транслировалось из Театра Майкрософт в Лос-Анджелесе.

Кроме того, в ходе мероприятия презентовали несколько новых видеоигр. Производители представили сюжетный трейлер игры Elden Ring. Она победила в номинации «Самая ожидаемая игра». Актеры культового фильма «Матрица» Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс презентовали новый трейлер четвертой части картины. Они подключились к мероприятию по видеосвязи.

При этом пользователям больше всего понравились кадры из нового телевизионного сериала по вселенной игры Halo. Премьера должна состояться в начале следующего года.

Ранее российского президента Владимира Путина добавили в видеоигру Skyrim. На видео лидер государства ездит на лошади, купается в ледяной реке, рыбачит, проходит по мосту и появляется в горячих точках.