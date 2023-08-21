21 августа 2023, 22:40
Бобер случайно забрел в подъезд жилого дома в Татарстане
Дикого бобра, который случайно забрел в подъезд жилого дома в Татарстане, спасли сотрудники Госкомитета республики по биологическим ресурсам. Животное отпустили в лесное озеро, сообщили в ведомстве.
Неравнодушные жители Азнакаево обнаружили испуганного зверька и сразу позвонили в Госкомитет по биоресурсам. Его специалисты незамедлительно выехали на место случившегося. Внешних повреждений на животном не обнаружили.
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«Бобер был напуган и испытывал стресс из-за того, что находился не в естественной среде обитания», — добавили в ведомстве.
Зверек не мог самостоятельно найти выход из подъезда жилого дома. Специалисты Госкомитета вынесли его на улицу, после чего отвезли к лесному озеру близ населенного пункта Манауз. Там животное выпустили на волю.
Бобров в их естественной среде обитания увидели участники детской эколого-краеведческой экспедиции в Богородском округе. Такое мероприятие не просто дало ребятам новые знания. Дети уже разрабатывают свои проекты, отметили организаторы экспедиции.
Татарстан
Животные
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