Интересное 21 августа 2023, 22:40 Бобер случайно забрел в подъезд жилого дома в Татарстане Pxhere

Читать 360tv в

Дикого бобра, который случайно забрел в подъезд жилого дома в Татарстане, спасли сотрудники Госкомитета республики по биологическим ресурсам. Животное отпустили в лесное озеро, сообщили в ведомстве.

Неравнодушные жители Азнакаево обнаружили испуганного зверька и сразу позвонили в Госкомитет по биоресурсам. Его специалисты незамедлительно выехали на место случившегося. Внешних повреждений на животном не обнаружили.

Реклама

«Бобер был напуган и испытывал стресс из-за того, что находился не в естественной среде обитания», — добавили в ведомстве.

Зверек не мог самостоятельно найти выход из подъезда жилого дома. Специалисты Госкомитета вынесли его на улицу, после чего отвезли к лесному озеру близ населенного пункта Манауз. Там животное выпустили на волю.

Бобров в их естественной среде обитания увидели участники детской эколого-краеведческой экспедиции в Богородском округе. Такое мероприятие не просто дало ребятам новые знания. Дети уже разрабатывают свои проекты, отметили организаторы экспедиции.