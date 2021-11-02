Блогеры рассказали свои секреты приготовления любимых блюд

Вегетарианцы, йоги, и все другие люди, следящие за своим образом жизни и придерживающиеся осознанного потребления, могут подсказать множество интересных советов по более эргономичному и комфортному обустройству быта и всем остальным. Блогер Екатерина Боярская, которая научилась жить без мяса, поделилась своим списком кухонных секретов, значительно упрощающих приготовление пищи, в своем профиле в Instagram.

Для того, чтобы не ждать закипания воды «целую вечность», ее можно вскипятить в чайнике, а потом залить в кастрюлю. Значительно ускоряют процесс приготовления ужина и заранее нарезанные и замороженные овощи, которые можно в нужный момент просто достать из морозилки.

Крупу тоже можно сварить быстрее — если за день замочить ее на ночь. Это же сделает зерновые полезнее, потому что в них не останется вредной фитиновой кислоты.

Еще один интересный и необычный секрет: как избавиться от лишней соли в супе. Для этого нужно опустить в него марлю с крупой и проварить — крупа вберет в себя лишнюю соль.

Совет от настоящего вегетарианца: как приготовить вкусный и сытный суп без мяса. Для этого нужно добавить ложку оливкового масла и варить бульон уже с овощами — так же, как это делается на мясной основе. Лучше всего использовать лук, лавровые листья, сельдерей и морковь. А вот калорийные панировочные сухари в салатах можно заменить орехами. Энергетическая ценность будет та же, но пользы — намного больше. Кстати, орехи нужно хранить в холодильнике, потому что они тоже портятся.

Также Екатерина рассказала, что ей удается не выбрасывать почти ничего: из-подпорченных продуктов в холодильнике зачастую еще можно приготовить термически обработанное блюдо, а остатки после ужина заморозить и после отдать животным.