Блогер рассказала, как мыть волосы раз в месяц и сохранить их чистыми

Блогер Хейли Каннингем поделилась с подписчиками в соцсети TikTok полезными лайфхаками по уходу за волосами. В одном из видео она рассказала, что нужно делать, чтобы можно было мыть голову раз в месяц и сохранять волосы чистыми. Об этом написало «Утро.ру».

Девушка объяснила, что на протяжении месяца она обрабатывает корни волос сухим шампунем. Такая процедура проводится в ночное время, а для того, чтобы голова приятно пахла, она брызгает ее специальными духами.

Также блогер отметила, что пользуется расческой с широкими зубчиками, которые меньше загрязняются и не наносят волосам травмы. Наволочку на подушку девушка надевает исключительно из шелка либо сатина. Благодаря этим материалам можно дольше сохранить локоны красивыми.

Многие подписчики поблагодарили Хейли за ее лайфхаки, однако были и те, кто скептически отнесся к подобным советам.