10 сентября 2021, 13:21
Блогер рассказал, как найти скрытые видеокамеры в номере отеля
Скрытые камеры видеонаблюдения могут находиться в датчиках сигнализации или в розетках в номерах отелей. Об этом заявил популярный блогер Маркус Хатчинс в своем TikTok-аккаунте, написала Lenta.ru.
Блогер рассказал, что записывающее устройство можно найти в датчике пожарной сигнализации. Также шпионские камеры, по его словам, могут поместить в будильник, розетку или USB-провод.
«Чтобы ее обнаружить, достаточно включить фонарик — линза камеры будет отражать синий свет», — уточнил блогер.
Он также добавил, что найти мини-камеру можно с помощью специального датчика, который обнаруживает радиочастоты записывающих устройств.