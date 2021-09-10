Блогер рассказал, как найти скрытые видеокамеры в номере отеля

Скрытые камеры видеонаблюдения могут находиться в датчиках сигнализации или в розетках в номерах отелей. Об этом заявил популярный блогер Маркус Хатчинс в своем TikTok-аккаунте, написала Lenta.ru.

Блогер рассказал, что записывающее устройство можно найти в датчике пожарной сигнализации. Также шпионские камеры, по его словам, могут поместить в будильник, розетку или USB-провод.

«Чтобы ее обнаружить, достаточно включить фонарик — линза камеры будет отражать синий свет», — уточнил блогер.

Он также добавил, что найти мини-камеру можно с помощью специального датчика, который обнаруживает радиочастоты записывающих устройств.