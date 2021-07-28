Блогер рассказал, как избавиться от неприятного запаха в обуви

Известный блогер составил топ советов, которые помогут избавиться от неприятного запаха в обуви. Советы он узнал от владельца обувного магазина. Об этом сообщило РИА ФАН.

В первую очередь необходимо менять обувь каждый день, так как ботинкам нужно хорошо просохнуть после носки. Кроме того, чтобы избавиться от неприятного запаха, нужно использовать лимонный сок, уксус или перекись водорода. Смоченной в жидкости тряпкой стоит протереть внутреннюю часть обуви, а после дождаться высыхания. Кроме того, уксусом или лимонной кислотой можно вымыть ноги.

Тальк для ног или детская присыпка также могут помочь избавиться от неприятного запаха. Нужно обработать внутренние части обуви перед выходом из дома. Или же в обувь можно вставить кожуру лимона, апельсина или грейпфрута. Подойдут также зерна кофе, использованные и высушенные чайные пакетики. Необходимо оставить их на ночь.

Можно засыпать в обувь пищевую соду. Помогут избавиться от запаха эфирные масла, нанесенные на газету или же раствор воды с водкой и каплей эфирного масла.