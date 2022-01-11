Блогер OLDboi: Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли

Дату выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на более поздний срок. Она появится в продаже не раньше осени 2022 года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на YouTube-канал популярного блогера OLDboi.

Блогер подчеркнул, что информация досталась ему от источника. При этом студия GSC Game World старается не распространять данные о переносе в надежде на большое количество предзаказов.

По словам OLDboi, студия сообщит фанатам игры эту информацию до начала весны или первого показа геймплея. Он подчеркнул, что на ПК игра выйдет не раньше осени 2022 года, а на PlayStation 5 появится через три-семь месяцев после основного релиза.