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    30 августа 2021, 16:08

    Блогер нашел недостаток в новой версии PlayStation 5

    Оксана Лавнюженко

    Новая версия PlayStation 5 сильно нагревается во время работы. Об этом заявил блогер Остин Эванс после сравнения обновленной и оригинальной версий PS5, написала «Газета.ru» со ссылкой на видеоролик, опубликованный на площадке YouTube.

    Блогер нашел недостаток в новой версии PlayStation 5

    Эванс после разборки двух консолей выяснил, что новая версия стала легче примерно на 300 граммов. Однако для этого у приставки был существенно уменьшен радиатор. Блогер также измерил температуру новой версии. Оказалось, что она нагревается до 58 градусов, тогда как старая — до 52 градусов.

    Помимо уменьшения габаритов, в новой версии разработчики заменили кулер. По словам блогера, именно эти перемены повлияли на повышение температуры.

    О выходе новой версии PlayStation 5 стало известно в конце июля. Приставка появилась на сайтах сразу нескольких японских продавцов.