Блогер нашел недостаток в новой версии PlayStation 5

Новая версия PlayStation 5 сильно нагревается во время работы. Об этом заявил блогер Остин Эванс после сравнения обновленной и оригинальной версий PS5, написала «Газета.ru» со ссылкой на видеоролик, опубликованный на площадке YouTube.

Эванс после разборки двух консолей выяснил, что новая версия стала легче примерно на 300 граммов. Однако для этого у приставки был существенно уменьшен радиатор. Блогер также измерил температуру новой версии. Оказалось, что она нагревается до 58 градусов, тогда как старая — до 52 градусов.

Помимо уменьшения габаритов, в новой версии разработчики заменили кулер. По словам блогера, именно эти перемены повлияли на повышение температуры.

О выходе новой версии PlayStation 5 стало известно в конце июля. Приставка появилась на сайтах сразу нескольких японских продавцов.