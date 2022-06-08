Блогер из США Джо Браун показал процесс приготовления еды в салоне своего автомобиля

В Сети появилось видео с TikTok-блогером из США Джо Брауном, который для приготовления еды использует не плиту, а салон своего автомобиля. Необычную кулинарную историю молодого человека рассказал «Ридус».

По словам Брауна, в некоторых штатах, например в Аризоне, в летнее время года стоит сильная жара. Столбик термометра может доходить до 45 градусов. Такая погода способна превратить салон автомобиля в настоящую духовку.

Молодой блогер решил использовать автомобиль в качестве плиты, просто оставляя продукты на противне под палящим солнцем.

«Весной и летом моя машина всегда такая горячая, поэтому однажды я решил проверить, сколько времени займет выпечка торта. Я проверил, а остальное уже история! Так что, если вам лень готовить на гриле, просто сделайте еду в машине», — сообщил блогер.

Браун научился готовить в автомобиле стейки, грибы и даже торты. Некоторые блюда выходят не такими вкусными, как в духовке, однако молодой человек не отчаивается и продолжает экспериментировать.