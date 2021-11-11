Блогер из Китая показал рецепт приготовления холодца из рыбной чешуи

Жительница Китая показала в видеорецепте, как приготовить холодец из рыбной чешуи. При этом в готовом блюде самой чешуи не будет.

Видеоролик с необычным рецептом был размещен в Telegram-канале «Двач». На кадрах видно, как китаянка сначала проваривает чешую с луком и чесноком. После этого девушка удаляет чешую из жидкости и переливает получившийся бульон в отдельную посуду. В бульон блогер добавила специи, а затем поставила его в холодильник охлаждаться.

В завершении ролика девушка съедает весь получившийся холодец, показывая, что блюдо получилось очень вкусным.

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