Интересное 19 декабря 2022, 22:19 Блогер Ида Галич рассказала о своем участии в шоу «Маска. Танцы» Блогер Галич заявила, что ей понравилось сравнение с Анфисой Чеховой в шоу «Маска. Танцы»

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На телеканале СТС подходит к концу шоу «Маска. Танцы». В проекте в том числе приняли участие приглашенные гости. Например, в образе Обезьяны выступал певец Хабиб. Кошкой стала блогер Ида Галич. В беседе с Teleprogramma.pro она рассказала о своем опыте участия в шоу.

На предложение принять участие в проекте Галич ответила не сразу из-за большого количества работы. Однако в дальнейшем не пожалела о том, что все-таки нашла время на съемки. По словам блогера, судьи не догадывались о том, кто скрывается под образом Кошки. Она обратила внимание на тот факт, что вместо нее подозревали Яну Кошкину и Лолиту.

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«Больше всего мне понравилось предположение, что я Анфиса Чехова. Но по разбросу догадок, начиная от Яны Кошкиной и заканчивая Лолитой, было ясно, что они понятия не имеют, кто под маской Кошки», — рассказала блогер.

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Галич отметила, что в дальнейшем планирует следить за шоу. В качестве фаворитов она выделила Щеточку и Зебру.